Amparo Grisales: ¿se ha sometido a cirugías estéticas? Acá te contamos

Amparo Grisales es una de las mujeres más reconocidas del país. Es una actriz y modelo colombiana con una carrera de más de 40 años. Además, es conocida por su belleza, talento y personalidad fuerte.

Ha participado en telenovelas, películas y obras de teatro. También, durante los últimos años ha sido jurado en varios programas de televisión como Yo me llamo. Por lo anterior, es una figura importante en la cultura colombiana e incluso, es considerada una de las actrices más importantes de su generación.

Por lo anterior, ha acumulado una gran cantidad de fanáticos que diariamente se preguntan por lo que sucede en su carrera profesional y lo que pasa en su entorno personal. Asimismo, varios se cuestionan por los secretos de belleza de la ‘diva de Colombia’.

Amparo Grisales es una de las jurados más polémicas de 'Yo me llamo'. Fotografía por: Captura de pantalla Caracol Televisión

¿Amparo Grisales tiene cirugías estéticas?

Grisales ha participado en producciones como Sobreviviendo a Escobar, Alias JJ, La invencible mujer piraña, La ley del corazón y Las muñecas de la mafia. En todas ellas, luciendo una despampanante figura y excelente estado físico.

Al verla, muchos creen que la actriz tiene cirugías estéticas en su cuerpo para mantenerse un poco. Sin embargo, en una entrevista dada hace un tiempo a Yo, José Gabriel, Amparo, de 67 años, confesó cuántas de estas tiene.

Realmente, la ‘diva’ solo tiene un procedimiento estético y, a pesar de lo que muchos creen, no es un su rostro. La manizaleña confesó que solo se ha realizado un aumento de busto.

“Solo una en el busto, hace mucho tiempo, cuando vi que con mi ejercicio, al quemar grasa, se me desapareció lo poco que tenía. Me puse un poquito, no hay que exagerar, porque a mí no me gusta quedar ni vulgar ni voluptuosa”, mencionó la actriz.

Amparo Grisales fue tildada de “soberbia”, ¿por qué?

A pesar de los pasos agigantados que ha dado, en redes sociales no falta algún seguidor que le envía mensajes para criticar su trabajo o incluso su edad.

Sin embargo, Amparo Grisales siempre sabe cómo salir un paso adelante y no prestarle mucha atención a lo que digan de manera burlesca.

Por estos días, la actriz ha recibido varias críticas de usuarios de las redes y televidentes de ‘Yo me llamo’, que no han estado de acuerdo con las decisiones de la ‘diva’.

Casi que colmándole la paciencia, Grisales decidió publicar unas frases, que fueron entendidas como una clara respuesta a todos ellos que la señalan y la critican desde cualquier ángulo y por cualquier cosa.

En su cuenta oficial de Twitter publicó: “Los grandes espíritus siempre han encontrado una violenta oposición de parte de mentes mediocres”, como era de esperarse, la actriz despertó los comentarios de varios de sus seguidores.

Luego, agregó: “No discuto con mediocres, pues me bajan a su nivel y ahí me ganan por experiencia”, citando nuevamente al científico.