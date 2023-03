¿Por qué Carolina Soto no está en ‘Día a Día’? Esto dijo la presentadora

Carolina Soto se ha convertido en una de las presentadoras favoritas de la televisión colombiana. Todas las mañanas es posible verla junto a sus compañeros a través de Caracol Televisión en el programa matutino Día a Día.

Gracias a su popularidad, los seguidores de la caleña quieren conocer lo que sucede en su carrera profesional y en su vida privada. Por ello, constantemente se preguntan qué sucede con ella y les extraña no verla en la pantalla.

Puedes leer: El incómodo momento que vivió Carolina Soto durante la emisión de ‘Día a Día’

Ahora, se ha podido ver a través de las redes sociales de la vallecaucana diversas fotos y videos de sus viajes familiares, un pasatiempo que está muy ligado a su ausencia de estos días en el programa matutino.

¿Por qué Carolina Soto no está en ‘Día a Día’?

La presentadora ha despertado la envidia de varios de sus seguidores pues les contó que le dieron unos días libres en Día a Día, los cuales, decidió aprovechar para un pequeño viaje. Sin embargo, en esta ocasión no será con su esposo Germán González y sus hijos: Valentino y Violeta.

A través de varios videos que publicó en sus historias de Instagram, Soto le mostró a quienes la vieron que se estaba arreglando para emprender un viaje a Cali, en donde visitará a su mamá.

“Mija, me estoy terminando de arreglar, porque me voy de viaje. Y vos dirás: – ¿Qué? ¿Y esta por qué, un miércoles, se va de viaje? Mijita, me voy pa’ Cali, porque tengo unos días libres del canal. Regreso el lunes, otra vez, a Día a Día”, dijo Carolina.

“Entonces, voy a aprovechar y voy a visitar a mi mamá, mijita. Porque, desde el año pasado, no voy a Cali y ella me está haciendo el reclamo”, añadió.

Lee también: Duras críticas a Carolina Cruz y Carolina Soto por “escenita” en ‘Día a Día’

Además de pasar tiempo con su madre, Soto indicó que aprovechará este tiempo para hacer algunas vueltas que tenía pendientes.

“Voy a hacer unas vueltas que tengo que hacer y, de paso, visito a mi madre. Así que, me voy para allá”, explicó la presentadora.

Así las cosas, para quienes extrañaban a Carolina en Día a Día podrán verla nuevamente a partir del lunes 3 de abril.

“Empezó a salir fuego”: el susto de Carolina Soto en un avión

Hace poco se conoció a través del programa La Red que Carolina le teme a montar en los aviones por un incidente que vivió en uno de ellos de regreso a casa.

Soto comentó que, en un vuelo de Bogotá hacia San Andrés, la aeronave presentó fallas y fue necesario que volviera a la isla para evitar un accidente.

“Yo iba en el área del ala y empezó a salir fuego de ahí. Además, aterrizamos y se le explotó una llanta al avión entonces sentimos que saltamos por toda la pista. Desde ahí, fue el momento que marcó este miedo”, dijo Carolina.

Puedes leer: El mensaje de Iván Lalinde que dejó conmovido a más de uno

Ahora, cada vez que la también empresaria se sube a un avión debe tomarse algunas gotas de valeriana para relajar su cuerpo.

“Me tomo unas goticas de valeriana, me voy rezando el rosario. Esas son las ayuditas que hago y siempre encomendando que no haya turbulencia porque medio se mueve el avión y a mí me quiere dar algo”, dijo la presentadora a La Red.