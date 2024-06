Laura Acuña demuestra su emoción por la final del fútbol colombiano: “Me emociono”

Laura Acuña es una de las presentadoras más reconocidas de Colombia. A lo largo de los años ha logrado ganarse un lugar en el corazón de los ciudadanos gracias a su talento y profesionalismo en programas como Sábados felices, La Voz y Día a Día.

La bumanguesa de 41 años no solo ejerce en las pantallas de la televisión nacional, también, tiene su propio talk show en YouTube conocido como La sala de Laura. Allí, entrevista a diversos famosos y también, aprovecha para contar algunas anécdotas propias.

Recientemente, la modelo publicó en sus redes sociales que se encuentra muy emocionada por la final del fútbol colombiano entre Bucaramanga y Santa Fe. ¿A qué equipo está apoyando? Acá te contamos lo que dijo.

Laura Acuña es una de las presentadoras más queridas de Colombia. Fotografía por: Instagram @lauraacunaayala

Laura Acuña y la final del fútbol colombiano

Laura, reconocida presentadora colombiana, utilizó su plataforma de Instagram para expresar su emoción por la final del fútbol colombiano, donde se enfrentarán Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe este sábado 8 de junio.

Acuña, nacida en Bucaramanga hace 41 años, es una ferviente seguidora de este primer equipo. Por este motivo, quiso aprovechar sus redes sociales para enviar un mensaje de apoyo y aliento a “Los Búcaros”.

Cabe destacar que la presentadora no suele abordar temas deportivos en sus redes sociales, lo que hace que este mensaje sea aún más especial para los fanáticos del grupo deportivo.

Mientras esperaba la salida de su hijo Nicolás de su terapia de fonoaudiología, la bumanguesa decidió enviar un mensaje de aliento a su equipo del alma desde su carro.

Con la emoción propia de una verdadera hincha, Acuña grabó un video en el que expresó su total respaldo al Atlético Bucaramanga en su camino hacia la victoria. Este gesto no solo enterneció a las redes sociales, sino que también reafirmó su compromiso con el equipo de sus amores.

“Hay un tema que no hemos tocado y es lo del Atlético Bucaramanga. Estamos en la final y honestamente no sé cómo reaccionar ante esta situación que me llena de felicidad, pero nunca habíamos estado en una final”, dijo la presentadora.

Puedes leer: Laura Acuña conmueve con mensaje de cumpleaños a Jota Mario: “Te extraño”

“No sé cómo actuar, cómo se actúa en ver a la final del equipo del alma, está muy loco esto y solo quería pasar por acá a decirle a Rafael Dudamel que lo queremos mucho de verdad, Amanda tu papá es lo mejor”, añadió Laura.

Finalmente dijo: “En este orden de ideas, el 8 es nuestro primer encuentro con el gran equipo de Santa Fe y el 15, que es el día de mi cumpleaños, es el siguiente encuentro. Entonces siento que ya me emociono con esto”.