Nataly Umaña volvió a casa y tuvo un recibimiento inesperado, ¿la viste?

Nataly Umaña, la reconocida actriz colombiana, dio de qué hablar durante su paso por el reality show La casa de los famosos. Su romance con el cantante Miguel Melfi, a pesar de tener pareja fuera del programa, generó gran controversia y acaparó la atención del público.

La relación entre Umaña y Melfi se desarrolló dentro de la producción, con momentos apasionados que dividieron opiniones entre los seguidores del programa. Algunos aplaudieron la conexión entre ambos, mientras que otros criticaron la actitud de la actriz hacia su pareja sentimental.

A pesar de su popularidad, Umaña fue eliminada, lo que generó sorpresa entre sus seguidores. Su salida del reality dejó abierta la incógnita sobre el futuro de su relación con Melfi y su regreso a la vida pública. Además, muchos se preguntan qué pasará entre ella y su esposo, Alejandro Estrada.

Miguel Melfi, Alejandro Estrada y Nataly Umaña protagonizaron el triángulo amoroso más famoso de Colombia. Fotografía por: La casa de los famosos / RCN / Vix

El regreso de Nataly Umaña a su casa

La actriz ibaguereña se ha convertido en un tema de interés público después de su salida de La casa de los famosos Colombia. Su mediático matrimonio con el actor Alejandro Estrada y la ruptura posterior a su participación en el programa, la han colocado en el centro de la atención.

La separación con Estrada, tras 12 años de matrimonio, ha generado todo tipo de reacciones. Algunos apoyan a la actriz, mientras que otros la critican por su comportamiento en el reality. Sin duda, Nataly se ha convertido en una figura controversial que despierta gran interés en el mundo del entretenimiento.

Tras su salida Umaña compartió detalles de su nueva vida en una entrevista con el programa Buen Día, Colombia del Canal RCN. La artista reveló que su primera noche fuera la pasó en un hotel, lo que muchos interpretaron como su posible residencia temporal.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al regresar a su casa campestre, donde la esperaban con gran alegría sus “hijos”, como ella cariñosamente llama a sus mascotas. A pesar de la ausencia de Alejandro en el emotivo reencuentro, la actriz se mostró feliz de estar de vuelta en su hogar.

El futuro de la relación entre ambos aún es incierto. Pues, aunque se encuentran separados tras la participación de la actriz en La casa de los famosos, se rumora que tienen una conversación pendiente que podría definir el rumbo de su matrimonio.

“Tengo que hablar con Alejo, porque no sé nada de la situación afuera, no sé si tengo casa o no. No sé a dónde voy a llegar (…) tengo una maleta ahí afuera llena de ilusiones”, reveló Nataly después de su salida en el After Show de ViX.