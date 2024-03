Érika Zapata vive conmovedor momento en vivo: “Me muero por usted”, le dicen

Érika Zapata es una de las periodistas de Noticias Caracol que más comentarios genera en las redes sociales gracias a su enfoque sencillo del periodismo. Por eso, la corresponsal en Antioquia del noticiero se ha ganado el corazón de los televidentes del canal.

Gracias a su popularidad como comunicadora, ha acumulado una gran variedad de seguidores que diariamente le mandan halagos por la forma en la que presenta la información.

Recientemente, la periodista se mostró halagada pues, en plena emisión en vivo del noticiero, una seguidora le expresó sus afectos. ¿Qué fue lo que pasó? Acá te contamos.

La periodista de 'Noticias Caracol', Érika Zapata, comparte varios momentos con sus seguidores. Fotografía por: Redes sociales

¿Qué pasó con Érika Zapata de ‘Noticias Caracol’?

Zapata, una de las periodistas que transmite desde Antioquia para Noticias Caracol, tuvo lo que ella misma calificó como “un hermoso momento en un directo”. Lo anterior, mientras se encontraba en vivo para el informativo.

El pasado sábado 23 de marzo, en pleno inicio de la Semana Santa, la periodista se encontraba en la ciudad de Medellín reportando sobre el movimiento de viajeros que llegaban y salían de la ciudad.

La reportera estaba en la terminal de transportes, donde según Érika había “tremendo gentío”. En ese momento, una mujer no pudo contener la emoción de verla y se acercó para decirle lo mucho que la admiraba.

“Ojalá todos los premios de Antioquia se los den a usted. Me encanta, yo me muero por usted, es la mejor periodista del mundo, yo soy ‘Ay no salió Érika’, me dicen cuando esté”, comenzó diciendo.

“Es que usted es muy original, muy espontánea, usted dice las noticias como son, con la naturalidad del mundo y como ocurren las cosas, la felicito, Dios la bendiga. Ojalá todos los premios del mundo se los den a usted, o si no me dice que yo voto por usted”, añadió.

El momento fue compartido por Zapata en su cuenta oficial de X (antes Twitter) y junto al video puso: “Hoy viví este hermoso momento en un directo mientras hablaba de viajeros en Semana Santa. Gracias a la gente por creer en mí”.